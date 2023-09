Ultimo saluto a Domenico De Masi | domani camera ardente al Tempio di Adriano Alle 12 la commemorazione del professore

E' mancato all'affetto dei suoi cariEventi per ogni fascia d'età, che hanno permesso a tutti di sentirsi coinvolti per unall'estate. Dal molto apprezzato schiuma party in piazza Gramsci, ai momenti culturali in ...Caraglio domani darà l'a Gabriella Sozzi. Originaria Cremona, aveva 74 anni. Arrivata con il marito ed i figli in Piemonte per motivi di lavoro, era stata dapprima dipendente a Caraglio presso una lavanderia, ...

Legnano, l'ultimo saluto a Pietro e Marisa Cozzi: il rombo delle Alfa sul sagrato della basilica IL GIORNO

Lucia continua a fare la giornalista, con i suoi commenti acutissimi sulla Stampa, la farà anche a Radio 24: con grandissimo affetto la saluto da qui, dal suo studio e dal suo spazio".Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha partecipato al vertice dei Grandi tenutosi di recente, un importante evento in cui si è discusso dell’intesa che lancia il corridoio India-Golfo-Europa.