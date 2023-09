Ultime Notizie Roma del 10-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Marocco in apertura l’emergenza potrebbe durare anni a lanciare l’allarme dopo il terremoto di magnitudo 7.0 la Croce Rossa il bilancio del sisma in terribile in continuo peggio almeno 2 mila i morti migliaia i feriti di cui moltissimi in gravi condizioni è una nuova scossa è stata avvertita questa mattina a Marrakech magnitudo 4.5 un’altra intorno a 12 Volt a sud della città e di magnitudo 3.9 in ginocchio il paese vicino all’epicentro crollate Le Antiche Mura e un minareto devastata la kasbah della Medina un uomo è stato estratto vivo in un villaggio di montagna dell’atlante tra quelli particolarmente devastati Si scava a mano e con qualsiasi mezzo disponibile tra i detriti di quelle che sono due giorni fa erano Cate ora per molti sono ...