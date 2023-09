Ultime Notizie Roma del 10-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione di Marrakech in Marocco provocando oltre 600 morti e più di 300 feriti il bilancio è destinata a crescere a Marrakech gente per le donazioni di sangue i sismografi hanno registrato la scossa alle 23:11 di ieri venerdì 8 settembre l’epicentro è stato localizzato al centro del paese a 16 km da villaggio Tata India Cuba solidarietà dell’Unione Europea pronti a dare tutti gli aiuti necessari meloni dolore per il tragico bilancio pieno sostegno dell’Italia Tagliani circa 200 con canali nella zona colpita dal sisma non risultano feriti in una modelli super blindata iniziato il Summit G20 e prendi lavori il premier indiano narendra modi Ha detto il mondo soffre di una crisi di fiducia annunciato che l’unione ...