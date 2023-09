Ultime Notizie Roma del 10-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la catastrofe numero 8 il terremoto in apertura di magnitudo 6.0 oltre 2 mila le vittime altrettanti feriti italiani 500 Italiani nel paese stanno tutti bene materiale meloni d’Italia pronta con i soccorsi il re Mohammed Sesto programma tre giorni di lutto nazionale la Croce Rossa la risposta potrebbe richiedere mesi o anni che cambiamo argomento pubblicato il testo delle dichiarazioni finali frutto di complessi accordi sul clima energia sicurezza alimentare ma anche empowerment femminile salute di gente artificiale digitalizzazione e soprattutto il conflitto in Ucraina e la in questione migratoria tre i macro temi su cui si sono Confrontati leader mondiali nella capitale indiana una prima buonart Quindi fammi nell’ultima denominata One Fusion l’unione africana diventa ...