Ultime Notizie – oltre 2 000 morti | proseguono ricerche

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono continuate tutta la notte ledi eventuali sopravvissuti al devastante terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito il Marocco venerdì sera. Secondo l’ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, iaccertati sono 2.012, i feriti sono 2.059,1.400 dei quali in gravi condizioni. Il re del Marocco Mohamed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il sisma ha avuto luogo alle 23.11 locali di venerdì 8 settembre e l’epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18.5 chilometri. Secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat la magnitudo è stata di grado 7 sulla scala Richter. La scossa si è sentita con particolare intensità a Marrakesh, Agadir, Rabat e Casablanca. Avvertita anche nel sud della ...

Continuano le ricerche dei soccorritori per estrarre dalle macerie intere famiglie che restano intrappolate dopo il terremoto che ha colpito il Sud del Marocco sabato notte . I soccorsi si stanno ......nel sud Kiev è stata attaccata dal cielo stamattina presto con detriti di droni caduti su diverse parti della capitale ucraina mentre le sue difese aeree entravano in azione secondo le...Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto decine di velivoli russi senza pilota, lanciati in un attacco contro la capitale durante la notte. Centrato un palazzo in centro, nessuna vittima. ...

