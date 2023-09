Ufficiale | tegola Udinese | due nuovi acquisti saltano la gara con il Napoli

(Di domenica 10 settembre 2023) La sosta per le Nazionali ha mietuto altre due vittime. I duesono costretti a saltare l’impegno contro il Napoli. La sosta per le Nazionali non è vista di buon occhio da molti addetti ai lavori. Nei mesi scorsi, anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si scagliò contro la scelta di far giocare le Nazionali nel corso dell’anno. Secondo il presidente azzurro, infatti, sarebbe meglio ritagliare un periodo più lungo dove le Nazionali possano adempiere in un’unica volta tutti gli impegni dell’anno. Questa scelta drastica, infatti, andrebbe a limitare i giocatori indisponibili per il club a causa della sosta per le Nazionali. Anche questa volta, infatti, diverse squadre dovranno fare il conto con il bollettino medico dei giocatori impegnati nelle rispettive selezioni. Anche il Napoli ha subito la sfortuna di vedere rientrare un suo ...

In mattinata è arrivato il reportdel club. Barella in campo (LaPresse) - calciomercato.itCome comunicato dalla Cremonese, l'ex Roma Felix Afena - Gyan sarà costretto ad lungo stop: 'Nelle ...Come comunicato dal club biancoazzurro sul proprio sitoinfatti Dario Sits, attaccante ...quindi per Domenico Di Carlo, che aveva scelto Sits come terzo componente del tridente ...Batosta Juventus, cheper i bianconeri: infortunio grave per l'attaccante acquistato lo scorso gennaio. La stagione della Juve Next Gen, che quest'anno fa parte del girone B della Serie C, inizierà stasera da uno ...

Tegola Politano: l'ala del Napoli lascia il ritiro della Nazionale ... Siamo il Napoli

Il Milan continua a perdere i pezzi in vista del derby di campionato contro l’Inter: si ferma anche Pierre Kalulu per infortunio Non c’è pace per Stefano Pioli ed il Milan: dopo l’infortunio alla ...Partita ostica in un campo pessimo quella tra Macedonia del Nord e Italia. Glia azzurri pagano l’ennesimo infortunio Partita difficile quella disputata sin qui dalla nuova Italia di Luciano Spalletti ...