Ue | Schlein | ' non si torni ad austerità | governo faccia battaglia'

... doveci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, alla festa nazionale dell'Unità, a ...... ha affermato: 'voglio che il titolo sia 'Conte chiude la porta in faccia a Elly', ma un accordo strutturaleha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte. ......su sanità e salario minimo e le divisioni sull'invio di armi in Ucraina 'La segretariaè ... vuol dire che ha capito che anche i loro elettoritollerano un Paese dove ci sono persone che ...

Malumori dem, Bonaccini avverte Schlein: “Sbaglia chi se ne va, ma un Pd piccolo e radicale non serve” la Repubblica

ma se ci rendiamo conto che qualcuno può non sentirsi a casa in un Pd che si batte per l'ambiente, i diritti e il lavoro di qualità, allora forse l'indirizzo lo aveva sbagliato prima”), ora Schlein ...Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Non si torni all'errore dell'austerità che tanto ha fatto male all'Italia e all'Europa, il governo faccia questa battaglia a Bruxelles, noi ci saremo". Così Elly Schlein ...