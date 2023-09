Udinese-Pereyra | un legame d’amore per il ritorno a casa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Robertotorna all’dopo essersi svincolato dai bianconeri proprio alla scadenza del contratto il 30 giugno del 2023 Robertotorna all’dopo essersi svincolato dai bianconeri proprio alla scadenza del contratto il 30 giugno del 2023. Due mesi di offerte da ogni parte del mondo e poi la scelta a mercato chiuso. Pozzo chiama e l’argentino risponde presente. Uncon i bianconeri e con Udine davvero forte per non accettare il contratto di un anno e dare una mano alla squadra in questa stagione importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.