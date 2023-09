Ucraina Russia | da Kiev alla Crimea | ondata di attacchi con droni nella notte

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos/Dpa) -è stata attaccata dal cielo stamattina presto con detriti dicaduti su diverse parti della capitalementre le sue difese aeree entravano in azione secondo le ultime notizie sulla guerra. A riferirlo è il sindaco Vitali Klitschko sul suo canale Telegram. Una persona è rimasta ferita, ma nessun edificio è stato danneggiato, ha detto. I sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto stamani ottoucraini in prossimità della penisola di, ha informato il ministero della Difesa russo. "del 10 settembre è stato vanificato un tentativo del regime didi portare a termine un attacco terrorista con mezzi aerei senza pilota contro ...

...dal cielo stamattina presto con detriti di droni caduti su diverse parti della capitalementre le sue difese aeree entravano in azione secondo le ultime notizie sulla guerra. ...Nel mezzo il via libera alla dichiarazione finale, con il compromesso sulla parte che riguarda la guerra in. Lanon viene citata, la sua aggressione non viene condannata, anche se si ......viene fatto alcun riferimento esplicito alla. Pur sottolineando la necessita' di interrompere gli attacchi alle infrastrutture e pur invitando a trovare una pace giusta e duratura in,...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: attacco in corso a Kiev. Il sindaco: “Ci sono altri droni diretti verso la capitale” la Repubblica

Kiev è stata attaccata dal cielo stamattina presto con detriti di droni caduti su diverse parti della capitale ucraina mentre le sue difese aeree entravano in azione secondo le ultime notizie sulla ...Guerra Ucraina, gli aggiornamenti in diretta. Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte con 32 droni kamikaze Shahed-136/131, 25 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa ...