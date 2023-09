Ucraina | Niente negoziati con Mosca | va sconfitta | Lula garantisce Putin | Non sarà arrestato se verrà al G20 in Brasile

...uccisa in un attacco russo al convoglio Una cooperante spagnola è rimasta uccisa nell'... 10 set 18:07 Kiev: "negoziati con Mosca, va isolata e sconfitta" 'Smettetela di assecondare i ...... infatti, non c'è nessun riferimento alla Russia come "aggressore" dell', tantomeno un ...da fare: appena si amplia il perimetro, il campo occidentale diventa pieno di buche. D'altra parte,...Da segnalare anche la piroetta retorica sulla guerra in: " Il Pd sostiene convintamente il ... Giusto così: meglio che

G20, niente condanna alla Russia: Ucraina delusa QuiFinanza

La guerra in Ucraina giunge al giorno 564. Il governo di Kiev, tramite il braccio destro di Zelensky, fa sapere che non intende trattare con la Russia: "Mosca va isolata e sconfitta". Intanto il presi ...E, soprattutto, la sconfitta nella guerra seguita dalla trasformazione interna". Lo afferma su X Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Zelensky.