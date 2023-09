Ucraina | in un anno e mezzo quasi 10mila morti tra i civili | il confronto con le vittime di altre guerre | dalla Cecenia alla Siria

(Di domenica 10 settembre 2023) In undi guerra, sono statiintra i. Per la precisione, secondo le stime fatte dall’Onu, 9.177, che includono 494 bambini. Per quanto il dato sia stato diffuso ufficialmente, si tratta comunque di una valutazione emersa dalleconfermate. Il numero reale dunque, per le Nazioni Unite, è molto probabilmente sottostimato. Undi guerra – questo conflitto è iniziato il 24 febbraio 2022, poco più di 18 mesi fa – ha dunque provocato in media, senza considerare le variabili date, ad esempio, dallo stallo dei mesi invernali e dall’impennata didella controffensiva – 509al mese. In un, poco ...

... con il compromesso sulla parte che riguarda la guerra in. La Russia non viene citata, la sua aggressione non viene condannata, anche se si richiama il comunicato di Bali dell'scorso e ...... con il compromesso sulla parte che riguarda la guerra in. La Russia non viene citata, la sua aggressione non viene condannata, anche se si richiama il comunicato di Bali dell'scorso e ...Macedonia del Nord - Italia 1 - 1, Immobile non basta: con l'sarà decisiva Chi pensava che ... perché la squadra ha offerto una prestazione negativa, in linea con quelle dell'ultimoe ...

Il G20 condanna l'uso della forza in Ucraina ma non menziona la Russia - Lula: Putin non sarà arrestato se verrà al G20 di Rio - Lula: Putin non sarà arrestato se verrà al G20 di Rio RaiNews

Il pareggio a dieci minuti firmato da Bardhi su calcio di punizione rovina la festa a Spalletti, che quasi cade pure lui davanti alla Macedonia del Nord come il suo predecessore Mancini un anno ...(Adnkronos) – Ci sono volute oltre 200 ore di negoziati e 15 bozze prima di trovare un consenso sul linguaggio della dichiarazione finale del G20 nella parte relativa all’Ucraina, adottata ieri a Nuov ...