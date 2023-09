Uccisa in Ucraina un' operatrice umanitaria volontaria spagnola

Un'operatrice umanitaria volontaria spagnola è stataindopo che il veicolo su cui viaggiava è stato colpito da un proiettile: lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares. "Un proiettile è caduto sul veicolo in cui ......e nella diocesi di Przemysl) che il mondo ha imparato a conoscere con il conflitto in...della causa ha fatto notare che nelle testimonianze di chi aveva veduto il corpo della mammaera ...... una strana morte, sempre di una persona legata alle proteste per la studentessa. L'avvocato ...I droni iraniani hanno avuto " e continuano ad avere " un ruolo essenziale nel conflitto in,...

Al voto nei territori ucraini occupati. L'Occidente: "Una farsa". Madrid: “Prima vittima spagnola” - Media, esplosioni nella regione di Kherson - Media, esplosioni nella regione di Kherson RaiNews

Un'operatrice umanitaria volontaria spagnola è stata uccisa in Ucraina dopo che il veicolo su cui viaggiava è stato colpito da un proiettile: lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Jose Manuel ...Sono stati oggi ufficialmente riconosciuti come Beati della Chiesa cattolica Jozef e Wiktoria Ulm e i loro sette bambini uccisi dagli nazisti tedeschi il 24 marzo 1944 per aver nascosto nella loro cas ...