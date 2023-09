Tutti in festa con Gusti di Frontiera

Serate indimenticabili di, divertimento e musica per Rds 100% Grandi Successi, che a Marina di Pietrasanta (Lucca) ha ...località che ci hanno ospitato e supportato in questo progetto e a...GIARRATANA - Non capitai giorni che un Vescovo, coinvolto dal clima della, decida di affiancare i portatori e di sostenere anche lui il peso del simulacro. E' accaduto domenica scorsa a Giarratana, in occasione ...Quali esibizioni ricordi di più durante lascudetto Geolier Liberato "Era un momento ... Con Liberato eravamoin campo. E' stata magia, momenti che mi porterò per sempre. Più passerà il ...

Una grande festa aperta a tutti celebrerà la quinta stella dell'Hotel ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Intervista all’ex ministro e capogruppo al Senato dei dem: “Chi è andato via ha sempre avuto torto. Combattiamo uniti la destra nelle urne il 9 giugno” ...CASEMOLINO DI CASTELLALTO - Nel weekend dal 15 al 17 settembre, Casemolino di Castellalto si prepara a celebrare la Festa della Beata Vergine Addolorata.