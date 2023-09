Turismo | il bilancio Coldiretti Ixè | 3 italiani su 4 nei piccoli borghi

(Di domenica 10 settembre 2023) Spinti anche dal caldo di settembre quasi tresu quattro (72%) hanno scelto questa estate di visitare uno dei circa 5500presenti in Italia capaci di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. E’ quanto emerge dal/Ixe’ sull’estate degliin occasione del XV Festival nazionale deipiu’ belli d’Italia a Lucignano (Arezzo) con la presenza del presidente dellaEttore Prandini. ”La vacanza nei, da sempre fortemente caratterizzati dalla presenza dell’agricoltura, rappresenta un esempio disostenibile prezioso per il sistema Paese che, se adeguatamente valorizzato, può diventare ...

Fernando Nazaro, vice presidente della Sezionedi Confindustria Lecce, chiede tempo: 'I bilanci Dopo il ponte di ...... che durante la pandemia aveva accettato di mettere afino al 2024 i sirtaki - bond, ...6% stimato per quest'anno, percentuali garantite da un'economia a due soli "binari" (export e), ...Ilprecedente era di 1.305 morti. Il Marocco ha annunciato tre giorni di lutto nazionale ... e in particolare un'area come quella di Marrakech, dove ilitaliano è di casa.

Turismo a Briatico, l’associazione commercianti: «Ad agosto bilancio positivo, si investa sul paese» Il Vibonese

È quanto emerge dal bilancio Coldiretti/Ixè sull’estate degli italiani ... rappresenta un esempio di turismo sostenibile prezioso per il sistema Paese che, se adeguatamente valorizzato, può diventare ...Terremoto Marocco, ultime notizie - di Francesca Pierantozzi. La faglia dell’Atlante ha tremato alle 23 e 11 di venerdì sera: 7.0 gradi sulla scala Richter, ...