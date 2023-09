TS – messaggio social e reazione dei tifosi Juve

(Di domenica 10 settembre 2023) 2023-09-09 21:44:28 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Morata e Vlahovic hanno giocato poco insieme allantus, ma il loro legame è forte. Una conferma è arrivata dal commento suidel serbo sotto un post pubblicato dalla punta dell’Atletico Madrid: tre palloni, che rappresentano la tripletta realizzata con la Spagna contro la Georgia, e la didascalia “Capitan”, con tanto di cuori. L’ex calciatore bianconero ha indossato anche la fascia di capitano nel match valido per le qualificazioni all’Europeo e l’ha rispettata a suon di reti. La Roja al momento è al secondo posto nel girone, dietro solo alla Scozia, che ha però due partite in più. Il commento di Vlahovic fa sognare iLo spogliatoio dellantus fortifica e un esempio sono Vlahovic e Morata. Insieme hanno giocato soltanto nel ...

Vlahovic non dimentica Morata: messaggio social e reazione dei tifosi Juve Tuttosport

Alvaro Morata ha realizzato una tripletta contro la Georgia, indossando anche la fascia da capitano. L'attaccante della Spagna sui social ha ricevuto un apprezzamento.