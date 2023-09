La tragedia nella zona di San Miniato: ricerche dei vigili del fuoco, il corpo individuato dall'elicotteroMa un giorno in cui il maestrale infuria rabbioso, vienesu una spiaggia, il volto sfregiato come a cancellare la sua bellezza leggendaria. Stella era pronta a lasciarsi alle spalle i ...Sconcerto per un 27enne piemontesesenza vita nel suo alloggio in Giappone, non lontano da Tokyo. Si tratta di Elisa De Marco, originaria di Tortona, nell'Alessandrino. La giovane si trovava in oriente dall'aprile dello scorso ...

Tortona, giovane trovata morta nella sua casa in Giappone La Stampa

Una donna è stata trovata morta nel fiume Egola dopo essere scomparsa da qualche ora nel pisano. I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti oggi alle ore 12:15 nel Comune ...Silvana Alessandri, l’anziana di 82 anni scomparsa ieri, 9 settembre 2023, dalla sua abitazione di Ponte a Egola a San Miniato dopo essere uscita per una passeggiata, è stata trovata morta ...