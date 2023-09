Trova un Samsung durante un' immersione subacquea | quello che succede un mese dopo è assurdo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 10 settembre 2023) Un uomo,un', hato uno smartphonenuovissimo. Inizialmente il cellulare non sembrava funzionare, ma unpiù tardi è cambiato proprio tutto. Secondo la rivista Focus, nel 2020 l'impronta dell'uomo risultava sull'80% delle terre emerse. Del restante 20% fanno parte terre ghiacciate dell'Antartite e della Groenlandia. Discorso diametralmente opposto per i mari (e soprattutto gli oceani): oltre l'80% risulta inesplorato. Sebbene di spedizioni oceanografiche ne siano state effettuate moltissime nel corso degli anni, una percentuale enorme delle aree marine rimane inesplorata. Non si hanno molti dettagli sull'ecologia, la topografia e la biologia delle profondità dei nostri oceani. Quelli che, invece, molte persone esplorano tutti i giorni sono ...