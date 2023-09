...investito a Paese () nel maggio del 2022 dall'auto di un poliziotto, non in servizio, che tornava ubriaco da una partita di Rugby e ha invaso la corsia in senso opposto, travolgendo il...183 euro per 'ripulire' l'asfalto su cui è morto il figlio . È solo una delle tante 'anomalie' che Barbara Vadelago , madre di Davide Pavan ,diche l'8 maggio del 2022 venne travolto da un'auto e ucciso mentre era a bordo del suo scooter , ha constatato negli ultimi sedici mesi, da quando suo figlio è morto. La lettera con ...Una richiesta che ha del vergognoso quella arrivata alla mamma di Davide Pavan,morto travolto da un poliziotto ubriaco. L'incidente è avvenuto l'8 maggio del 2022 mentre Davide era in sella al suo scooter di ritrono da una partita di rugby. Samuel Seno , agente 31enne, lo ...

Treviso, 17enne travolto da poliziotto ubriaco: addebitano alla famiglia della vittima la pulizia della strada TGLA7

183 euro per “ripulire” l’asfalto su cui è morto il figlio. È solo una delle tante “anomalie” che Barbara Vadelago, madre di Davide Pavan, 17enne di Treviso che l’8 maggio del 2022 venne travolto da ...Calabria7 utilizza cookie, suoi e di terze parti, per offrirti il miglior servizio possibile, misurare il coinvolgimento degli utenti e offrire contenuti mirati.