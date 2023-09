... sta conquistando sempre più turistie italiani. Gli imprenditori turistici dell'Emilia - ... Coninterviste ad altrettanti imprenditori che hanno riqualificato le loro strutture a ...Problematiche concrete, che hanno spinto lesigle sindacali a condividere un documento unitario ... le tariffe, la cura degli anziani e contro la povertà, favorire l'integrazione degli...sono il francese Julien De Cuyper (n.10), il sammarinese Marco Del Rossi (n.4) e l'indiano Yash Chaurasia (n.5). 10 settembre 2023

Tre stranieri lo accerchiano, poi lo massacrano di botte ilGiornale.it

Protagonisti della vicenda in questione, che arriva da Modena, sarebbero a quanto pare tre giovani stranieri. Sulla base di quanto riportato dalla testata online ModenaToday, l'episodio risale a ieri ...Armati di cutter hanno minacciato con la lama un 20enne genovese in piazza Sarzano, nella zona della movida di Genova, per rubargli il telefonino e un pacchetto di sigarette. Per la rapina gli agenti ...