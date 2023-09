Tragedia a Cagliari | si ribalta un' auto | muoiono 4 ventenni 

Leggi su agi

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - Sono state tutte identificate le vittime dell'incidente stradale avvenuta all'alba a. Si tratta di Najibe Zaher, vent'anni compiuti lo scorso febbraio, figlia del consigliere comunale del Pd di Selargius, Omar Zaher. Alessandro Sanna, 19 anni, di Assemini, Simone Picci, 20 anni e Giorgia Banchero, 24 anni, entrambi di. I feriti sono invece Alessandro Sainas, 19 anni, e Manuel Incostante, coetaneo. Per entrambi prognosi di 30 giorni. I ragazzi stavano rientrando, forse dopo aver trascorso la notte in qualche locale, verso l'hinterland del capoluogo. La Ford Fiesta sulla quale viaggiavano, quasi certamente spinta a forte velocità, stava andando infatti in direzione di Quartu e una delle vittime sarebbe di Assemini, proprio nell'hinterlandtano. L'incidente è avvenuto nel tratto urbano di viale Marconi, ...