Traffico Roma del 10-09-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 10 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Bentrovati pocoin queste ore sulle strade della capitale solo qualche problema sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove si rallenta il seguito di incendio Poco prima dello svincolo per La Pisana direzione Appia c’èintenso invece lungo la costa laziale con rallentamenti sulla Litoranea Ostia Anzio nelle due direzioni Castel Porziano e Torvaianica Torniamo in città in viale del Muro Torto Sono in corso interventi di manutenzione e fino alle 16 la strada resta chiusa alIn entrambe le direzioni con ripercussioni su Corso d’Italia bene per il momento da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie Vi ricordo che potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

... data di costituzione dell'Aeronautica Militare, celebrato acon una cerimonia militare e un ... la medicina aerospaziale, la meteorologia, la ricerca e soccorso e il controllo delaereo. ......ore 22 di lunedì 11 settembre alle ore 6 di martedì 12 settembre provenendo dall'autostrada- ... A partire d alle ore 14 del 26 maggio, fino a cessata esigenza , chiude alil ponte per ...Oltre l' 80% di tutto iltra Europa e Cina avviene, infatti, per via marittima, e l' ... Via Marsala, 29H -Iscriviti ora

Grande Raccordo Anulare di Roma, lavori fino al 12 settembre Adnkronos

Quattro milioni e duecentomila passeggeri, ad agosto, sono partiti o sbarcati a Fiumicino. Numeri record per il Leonardo da Vinci e per Roma, e non soltanto perché i volumi di traffico ...Per questo motivo le autorità hanno chiuso temporanamente una parte del Raccordo al traffico, per poi ripristinare la viabilità intorno alle 16. Lo riporta ‘Roma Today’. Fonte foto: TuttoCittà.it Un ...