Traffico Roma del 10-09-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 10 settembre 2023) Luceverdebuona domenica e ben trovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo code per incidente tra l’ostiense e la Pontina incidente anche sulle strade della capitale in via Prenestina all’incrocio con via Dignano d’Istria nei pressi di Villa Gordiani e in via Marino Mazzacurati altezza via Vittorio lavezzari a Corviale prudenzaintenso invece sulla Pontina tra il raccordo e Torvaianica verso Pomezia su Corso d’Italia auto in coda verso Piazzale del Brasile a causa della chiusura aldi viale del Muro Torto sono infatti in corso interventi di pulizia e manutenzione attenzione alla segnaletica per le deviazioni alle 12 Angelus in San Pietro possono verificarsi rallentamenti nel rione Borgo anche per la presenza del cantiere in piazza Pia e le conseguenti modifiche alla viabilità si sta svolgendo la ...