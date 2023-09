Traffico Roma del 10-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica ancora pochi gli spostamenti sulle strade della capitale e Ci sono rallentamenti in Corso d’Italia e su Via Pinciana a causa della chiusura aldi viale del Muro Torto per interventi di pulizia e manutenzione la strada è chiusa in entrambe le direzioni attenzione alla segnaletica per le deviazioni iniziata alle 9 a Bravetta la corsa podistica corri Bravetta 2000 23 la partenza e l’arrivo in via dei Capasso temporanee chiusure alal momento del passaggio dei partecipanti su via di Bravetta via Aurelia Antica via di Torre Rossa via Silvestri via Camillo Serafini fino alle 13 circa possibili le deviazioni anche per le linee bus della zona interna di trasporto ferroviario Vi ricordo che fino al 17 settembre sulla lineaPescara per lavori tra Bagni di Tivoli ...