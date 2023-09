Torino | un sms che vale una vita | così il cardiologo ha salvato la 13enne grazie alla telemedicina

(Di domenica 10 settembre 2023) Una ragazzina didi 13 anni è stata salvata dai cardiologi dell’ospedale Regina Margheritaa un avvenierstico sistema di. Un’equipe medica dell’ospedale infantile, coordinata dal dottor Fulvio Gabbarini, ha seguito nel corso dell’estate la ragazzina con un sistema di monitoraggio in remoto, che ha permesso di intervenire tempestivamente dopo che la piccola aveva avuto un arresto cardiaco. A raccontare la storia, che risale a Ferragosto, è oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera. La ragazzina, seguita da tempo dai medici del Regina Margherita, già in passato aveva accusato malori periodici che le causavano soventi perdite di conoscenza. I medici avevano sospettato che la ragione di fondo fosse di natura cardiologica.alcuni mesi fa il dottor Gabbarini, responsabile ...

