Torino | ragazzina malata di cuore in arresto cardiaco salva grazie a un apparecchio che ha mandato l’alert al suo dottore

(Di domenica 10 settembre 2023) Si ètaai progressi della tecnologia applicati alla medicina. È la storia di una tredicenne in cura al Regina Margherita diche ha accusato unmentre si trovava in casa. La bambina accusava periodicamente malori, che spesso le causavano anche perdite di conoscenza, ed aveva consultato numerosi medici, finché si era cominciato a sospettare un problema. Qualche mese fa la piccola era stata portata all’ospedale Infantile Regina Margherita, dove il dottor Fulvio Gabbarini (responsabile dell’Aritmologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria, diretto dalla professoressa Franca Fagioli) le aveva impiantato sottocute un piccolochiamato Loop Recorder, che controllava in tempo reale ovunque lei fosse ogni suo battito ...

