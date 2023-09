Torino | Juric lavora al cambio modulo

(Di domenica 10 settembre 2023) Ildi Ivanhato in questa sosta per provare a cambiare qualcosa nell’assetto tattico per provare ad aumentare i gol Ildi Ivanhato in questa sosta per provare a cambiare qualcosa nell’assetto tattico per provare ad aumentare i gol. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico granata avrebbe provato il 3-4-1-2 con le due punte per mettere nelle condizioni migliori Zapata e Sanabria.

In casaè congelato il rinnovo di Ivanperché per Cairo non sarebbe la priorità in questo momento In casaè congelato il rinnovo di Ivanperché per Cairo non sarebbe la priorità in ...rinnova o noIl tecnico del, come detto, ha il contratto in scadenza il trenta giugno del 2024; una situazione da risolvere il prima possibile anche se non sembra essere una ...Eraldo Pecci, ex giocatore del, ha parlato a Tuttosport della scelta d'amore fatta da Buongiorno nel restare in granata Eraldo Pecci, ex giocatore del, ha parlato a Tuttosport della scelta d'amore fatta da Buongiorno nel restare in granata. Le sue dichiarazioni: "Da un fatto negativo quale era la vendita di Buongiorno stabilita dalla ...

VIDEO – Torino, Karol Linetty è l’uomo in più di Ivan Juric Toro News

Il Torino ha un problema con le posizioni irregolari, offside, dei propri calciatori offensivi. Il problema si protrae da tempo infatti due anni fa i granata erano stati la seconda squadra per numero.Vlasic fantacalcio - Il Torino sta vivendo con modesta serenità la pausa relativa agli impegni delle Nazionali. I granata hanno raccolto 4 ...