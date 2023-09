Torino | 13enne ha un infarto in casa La telemedicina le salva la vita

(Di domenica 10 settembre 2023) Di recente, alla ragazzina era stato impiantato un dispositivo sottocute che monitora il suo cuore in ogni attimo. Grazie al Loop Recorder, il medico è intervenuto tempestivamente

Comparso il messaggio sul sul cellulare, Gabbarini, che in quel momento si trova in vacanza fuori regione, è partito immediatamente per. Stabilizzata la situazione della piccola, il cardiologo ...Laè salva . Una buona notizia raccontata dal Corriere. (10 settembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 -Appena ricevuto l'sms il medico è partito immediatamente pere le ha impiantato un pacemaker, onde evitare che si potessero ripetere a breve altri episodi che mettessero a rischio la sua vita. ...

Torino, 13enne cardiopatica si salva da infarto con 'sms' a medico ... Adnkronos

Ma era solo un sospetto. Qualche mese fa era stata portata all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dove il dottor Fulvio Gabbarini (responsabile dell'Aritmologia pediatrica) le aveva ...A Torino una bambina è stata salvata grazie ad un impianto sotto pelle che ha avvertito il medico del pericolo imminente.