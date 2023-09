Tiro a volo | Europei Osijek 2023 | Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti in corsa per la finale nello skeet

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono scattati glidi, in corso ad, in Croazia: l’Italia è alla ricerca dell’ultima carta olimpica mancante per completare il contingente massimo per i Giochi, quellaindividuale maschile, che oggi ha visto iniziare le qualificazioni in vista delladi domani, che assegnerà un pass per Parigi 2024. Dopo i 75 piattelli odierni sono inper l’ingresso in, che si trovano nel gruppone di 14 atleti al terzo posto a quota 74/75. In testa, con un perfetto 75/75, ci sono il britannico Mitchell Brooker-Smith ed il polacco Kacper Jerzy Baksalary. Nel gruppo di 14 ...

... raccogliendo un cross dalla destra e depositando la palla in rete al. 52 splendida giocata ... quest'ultimo dal limite dell'area fa partire un bellissimoa giro. Pallone alto di poco sopra la ...... poi ancora con Cristante che, su altro corner di Dimarco, devia aldi destro trovando la ... ribadendo in rete di testa undi Barella respinto dalla traversa . Nonostante il gol in avvio l'...... che replica: ' Salvini sbaglia ad accusare Gentiloni, è bomber nelall'elettorato: basta ...e l'occasione servita su un piatto d'argento da Salvini è troppo ghiotta per non essere presa al...

Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Bartolomei seconde dopo i primi 75 piattelli OA Sport

Comincia in modo positivo l'avventura della Nazionale italiana di tiro a volo, da oggi impegnata in Croazia, precisamente in quel di Osijek, per disputare i Campionati Europei 2023. Dopo i primi 75 pi ...Si è svolto con successo sabato 9 settembre il 1° Trofeo “Memorial Mauro Meneghetti”, presso il campo di tiro sito a Muggia (TS) - località Noghere, la gara benefica di tiro al piattello organizzata d ...