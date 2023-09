The Nun 2 | la trama del film della saga di The Conjuring

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 settembre 2023) Ladi The Nun 2,horror uscito nel 2023, vede Suor Irene alle prese con un’indagine soprannaturale che la porterà nuovamente sulle tracce di Valak, il terrificante demone suora, che ha intenzione di appropriarsi di una reliquia sacra molto preziosa Il, sequel di The Nun, fa parte dell’universo narrativo di The, Ladi The Nun 2 prende il via in Francia, nel 1956, due anni dopo gli eventi narrati nel primo fim. Suor Irene (Taissa Farmiga) dopo essere scampata dal demone Valak, si trova in un convento in Italia, alle prese con le problematiche del suo ruolo e con con una giovane novizia un po’ ribelle, Suor Debra (Storm Reid), che non accetta la vita in convento, perché le è stata imposta dai genitori. Suor Irene ha delle visioni in cui Maurice (Jonas Bloquet), il ragazzo ...