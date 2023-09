Terribile incidente stradale | è strage di giovani

Leggi su tvzap

(Di domenica 10 settembre 2023) – Brutto risveglio per il nostro Paese, ancora sangue sull’asfalto delle strade italiane. Hanno perso la vita quattro, due ragazzi e due ragazze, le cui generalità non sono ancora state diffuse. Le vittime, tuttavia, dovrebbero avere un’età compresa tra i 18 e i 20 anni. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Mondo della musica in lutto: morto il cantante famoso, come ebbe successo Leggi anche: Tv sotto choc, è morto l’amato protagonista del programma: erassimosinistro: èdiBruttoin Sardegna oggi, domenica 10 settembre 2023. Il tremendo sinistro, come scrive l’«Ansa», è avvenuto in viale Marconi in direzione Quartu Sant’Elena. I sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause non ...