Terribile incidente a Cagliari alle prime luci dell' alba | 4 giovani morti e 2 feriti gravi

Alba di sangue nelle vie di Cagliari. Quattro giovani, fra i 19 e i 20 anni , sono morti in seguito a unavvenuto alle prime luci della giornata in viale Marconi. Due feriti gravi completano il tragico bilancio. Secondo le prime ricostruzioni lo schianto è avvenuto all'altezza del ...In viale Marconi, a Cagliari , questa mattina sono morti quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni. Due sono, invece, rimasti feriti. Questo è il tragico bilancio delavvenuto questa mattina poco prima dell'alba. ( L'A ROMA ) L'Lo schianto è avvenuto all'altezza del cavalcavia dell'Asse mediano. Secondo una prima ...Un'alba di sangue a Cagliari in viale Marconi. Quattro giovani sono morti in un. Stavano viaggiando in direzione Quartu stando alle primissime ricostruzioni quando, per cause da accertare, hanno colpito il marciapiede sul lato sinistro e centrato il pilastro ...

Terribile Incidente stradale sull'Appia: un morto e diversi feriti per un frontale anteprima24.it

Alba di sangue nelle vie di Cagliari. Quattro giovani, fra i 19 e i 20 anni , sono morti in seguito a un terribile incidente avvenuto alle prime ...Quattro morti e due feriti gravi. È il sanguinoso bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina poco prima dell’alba in viale Marconi, a Cagliari .