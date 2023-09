Terremoto Marocco | scossa di assestamento di magnitudo 4 5 | oltre 2500 morti e 3000 feriti - le FOTO del dramma

(Di domenica 10 settembre 2023) Continua ad aggravarsi senza sosta il bilancio delin: isono ormaie altrettanti i, molti in condizioni gravi. Si scava tra le macerie per cercare di recuperare più corpi possibili, siache vivi, e consegnargli ai loro parenti. Il potente sisma di nella not

Continuano le ricerche dei soccorritori per estrarre dalle macerie intere famiglie che restano intrappolate dopo ilche ha colpito il Sud delsabato notte . I soccorsi si stanno confrontando con enormi difficoltà per raggiungere le aree rurali che sono state più duramente colpite. In queste zone ...'Ruspe stanno liberando strada, ma il lavoro è lungo'. Corsa contro il tempo per salvare vite. I morti sono oltre 2mila. Nell'epicentro del sisma il maggior numero di vittimeRoma, 10 set. Almeno 2.012 persone sono morte e altre 2.059 sono rimaste ferite nel devastanteche ha colpito nella notte di ieri il, secondo un bilancio fornito dal ministero dellInterno, mentre si scava tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti. Il numero delle ...

Terremoto in Marocco, oltre 2mila morti e 2mila feriti. DIRETTA Sky Tg24

Mohamed Charad, un ragazzo di 14 anni residente a Furnari, è morto nel terremoto in Marocco. La comunità di Furnari è in lutto per la sua prematura scomparsa. Il terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito ...Ennesima nota con rassicurazione della CAF per il match, nonostante il terremoto. Per il cagliaritano match da dentro fuori ...