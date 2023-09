Terremoto Marocco | oltre 2 100 morti Tre giorni di lutto nazionale

(Di domenica 10 settembre 2023) Sisma in, si aggrava il bilancio dei. Sono 2.122 iaccertati, mentre i feriti sono arrivati a 2.421 come ha reso noto la tv di stato marocchina, citando dati del ministero dell'...

Continua ad aggravarsi il bilancio del sisma che ha colpito venerdì sera il Paese, in particolare una zona a 70 chilometri da Marrakech. Tra i feriti, oltre mille sarebbero in condizioni critiche. A ...Oltre la metà dei morti, ben 1.351, si registrano nella provincia di Al Haouz, epicentro del. Il re delMohamed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il sisma ha avuto ...Il video fa il giro del mondo, morti la mamma, la nonna e i fratellini

Marocco, le vittime sono 2122. Onu: oltre 300.000 persone colpite. Accettati aiuti solo da 4 Paesi - In briciole la moschea-capolavoro di Tinmel sull'Atlante - In briciole la moschea-capolavoro di Tinmel sull'Atlante RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L’AQUILA – “Ho già vissuto il terremoto dell’Aquila e mi sono rivista in quel momento. Sono stati attimi terribili, all’epoca come oggi. Anzi, questa è stata anche peggio”. È il racconto rilasciato ai ...