Terremoto Marocco | oltre 2 000 morti | continuano le ricerche

(Di domenica 10 settembre 2023) Si cercano eventuali sopravvissuti al devastante sisma di magnitudo 6,8 Sono continuate tutta la notte ledi eventuali sopravvissuti al devastantedi magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito ilvenerdì sera. Secondo l’ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, iaccertati sono 2.012, i feriti sono 2.059,1.400 dei quali in gravi condizioni. Il re delMohamed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il sisma ha avuto luogo alle 23.11 locali di venerdì 8 settembre e l’epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18.5 chilometri. Secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat la magnitudo è stata di grado 7 sulla scala Richter. La ...

... l'ovazione per Matteo Garrone, Leone d'argento per la migliore regia con Io, Capitano che ha scelto di chiudere il discorso ricordando le vittime delin, uno dei Paesi in cui ha ...Sono continuate tutta la notte le ricerche di eventuali sopravvissuti al devastantedi magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito ilvenerdì sera. Secondo l'ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, i morti accertati sono 2.012, i feriti sono ...La prima notte dal sisma che alle 23.11 di venerdì 8 settembre ha fatto tremare ile i paesi limitrofi è alle spalle. E anche il primo giorno di ricerca e soccorso, con un bilancio tragico. Il sisma più forte che abbia mai colpito il Paese nordafricano, di magnitudo 6,8 ...

Terremoto in Marocco, i morti sono oltre 2mila. Sisma di magnitudo di 7.0 - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Sono continuate tutta la notte le ricerche di eventuali sopravvissuti al devastante terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito il Marocco venerdì sera. Secondo ...Il Marocco ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per il terremoto che nella notte ha ucciso oltre duemila persone, ad annunciarlo fonti del Palazzo Reale. “Sono stati decisi tre giorni di lutto ...