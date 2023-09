Terremoto Marocco | l’hotel di Cristiano Ronaldo apre ai rifugiati

(Di domenica 10 settembre 2023)indiha aperto per le vittime del sisma che ha colpito Marrakechsi è attivato per aiutare le vittime delin. Il calciatore portoghese ha aperto le porte del suo hotel, il Pestana CR7 Hotel di Marrakech ai. Gli spazi interni della struttura ricettiva saranno trasformati per aprirsi al maggior numero di vittime del sisma che ha colpito il paese.

I precedenti terremoti Anche se non è considerato un Paese ad alto rischio sismico, non è la prima volta che ilè colpito dal: il 24 febbrario 2004 un sisma di magnitudo 6,3 Richter ...Nella seconda parte della trasmissione si è parlato ovviamente di nuovo del devastanteche ha colpito ile poi della Russia. In linea di massima, si può dire che In Mezz'ora in ...Il nuovo rapporto reso noto nel tardo pomeriggio dalle autorità marocchine parla di 2.122 morti e 2.421 feriti. In particolare - riporta Medias24 - sono stati registrati 1.

«Alle autorità del Marocco abbiamo fatto pervenire la prima offerta del nostro Sistema di protezione civile, in supporto alle loro strutture operative, a ...Stamani, domenica 10 settembre 2023, una nuova forte scossa (3.9 di magnitudo) è stata registrata a sud di Marrakesh. Il bilancio dei morti sale a 2.122. Intanto il governo marocchino ha fatto ...