Terremoto Marocco | la casa crolla | uomo scappa e si salva per miracolo

Più di 1000 persone hanno perso la vita a causa dei crolli avvenuti durante il terribileche ha colpito ik. Il sisma ha avuto una magnitudo di 6,8 gradi della scala Richter. In questo video si vede un uomo scappare dal crollo di una casa e salvarsi ..."Sono il sindaco di un comune che non c'è più e sono qui a scavare con le mani e con ogni mezzo, nella speranza di trovare vivo qualcuno".Una preghiera per ilcolpito al cuore dalè stata fatta a Berlino durante una messa per quanti hanno preparato il meeting, tra essi tanti operatori e amici di migranti con anche i ...

Marocco, terremoto Marrakech | Nuova scossa di magnitudo 4.5. Tra i morti 4 francesi. «Moltissime persone... Corriere della Sera

Dopo il terrificante sisma di venerdì 8 settembre che ha devastato il Marocco, si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà da parte del mondo ...