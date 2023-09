Terremoto Marocco | il panico tra le strade di Marrakech VIDEO

(Di domenica 10 settembre 2023), iltra ledi: gente che scappa dopo aver udito e avvertito il sismaIl bilancio del terrificanteche ha colpito ilcontinua ad aumentare con il passare delle ore. Fino a questo momento, secondo quanto riportato da fonti e media locali, i morti sono più di 2mila. Purtroppo, però, la Protezione civile ed il ministero della Salute fanno sapere che questo numero è destinato a crescere. Per il semplice motivo che all’appello mancherebbero ancora tantissime persone. Stesso numero vale anche per i feriti. Alcuni sono ricoverati in gravissime condizioni e stanno lottando tra la vita e la morte nei vari nosocomi del Paese.(Ansa Foto) Notizie.comSi continua a scavare, ...

'I nostri pensieri vanno al popolo del Marocco in seguito al devastante terremoto. Le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno perso i propri cari. In questo momento di dolore e ... terremoto nella zona di Marrakesh: oltre 1000 vittime - guarda SALVI GLI ITALIANI - La Farnesina rende noto che gli italiani presenti in Marocco, 400, sono salvi e stanno tutti bene.

Il numero dei feriti è passato a 2'059, di cui 1'404 in condizioni critiche. Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito il Marocco è salito a 2'012. Lo ha riferito la televisione ...In seguito al potente terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato, provocando 2.012 morti e 2.059 feriti, di cui 1.404 gravi, secondo un r ...