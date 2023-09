Terremoto Marocco | confermata Congo-Gambia a Marrakech | fa discutere la decisione della Caf

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) È destinata a farlaFedercalcio africana, che non ha rinviato la sfida tra, in programma a. Nonostante il drammaticoche ha colpito il, causando migliaia di morti, il match valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024 dovrebbe disputarsi regolarmente. Unaincomprensibile visto che i giocatori delle due squadre sono ancora scossi per l’accaduto e non hanno neppure dormito nelle proprie camere d’hotel visto che le strutture sono state danneggiate dal sisma. “Non capisco per quale motivo la partita trae Liberia sia stata rinviata mentre la nostra no. Abbiamo trascorso le ultime 14 ore all’aperto e tutti i ragazzi sono ...