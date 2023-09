Terremoto in Marocco | si scava tra le macerie | oltre 2mila morti A Marrakech e dintorni si dorme in strada

(Di domenica 10 settembre 2023) La prima notte dal sisma che alle 23.11 di venerdì 8 settembre ha fatto tremare ile i paesi limitrofi è alle spalle. E anche il primo giorno di ricerca e soccorso, con un bilancio tragico. Il sisma più forte che abbia mai colpito il Paese nordafricano, di magnitudo 6,8 sulla scala Richter – 7,2 secondo alcune rilevazioni locali – e a 18,5 chilometri di profondità ha provocato la morte dipersone, mentre è ancora imprecisato il numero di feriti. L’ultimo bollettino della protezione civile diceva 2.012, 2.059 feriti di cui 1.404 in gravi condizioni e20mila sfollati. Numeri destinati a crescere, è questa la convinzione degli esperti, perché le scosse hanno provocato i danni maggiori nelle zone rurali, soprattutto a sud sulle pendici dell’Alto Atlante e nella regione di ...

La scossa poco dopo le 23 di venerdì, epicentro a 72 chilometri dalla celebre città. Paura, macerie e urla nel buio, soccorsi all'opera ...I feriti sono 2.059. L'epicentro è a 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. La Farnesina: 500 gli italiani in Marocco, stanno tutti bene ...