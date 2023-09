Terremoto in Marocco | si aggrava bilancio | oltre 2mila vittime

(Di domenica 10 settembre 2023) Secondo il ministero degli Interni, sono 2.012 lecausate dal devastantedi magnitudo 7.0 che ha scosso nella tarda serata di venerdì una regione centrale del. I feriti sono 2.059, tra i quali 1.404 sarebbero in condizioni critiche. L’epicentro della scossa è stato individuato ad Ighil, comune della provincia di Al Haouz, a circa 70 chilometri a sud da Marrakesh, come ha riferito L'articolo proviene da Il Difforme.

Notte in strada per gli sfollati delincome l'Irpinia. Parla l'esperto Carlo Doglioni , presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: evento raro (altri ...Sono continuate tutta la notte le ricerche di eventuali sopravvissuti al devastantedi magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito ilvenerdì sera. Secondo l'ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, i morti accertati sono 2.012, i feriti sono ...... la zona di Amatrice, bellissima e selvaggiamente devastata daldel 2016". E adesso "... cercherò di essere presente anche quando l'eco della notizia sarà meno fragorosa fuori dal". ...

Si sedeva, sfinita. Solo un nome che sembrava un pianto: «Ashraf, Ashraf, Ashraf…». Dove sei, Ashraf Il terremoto in Marocco | Le notizie in diretta Non lo sa nessuno. Quand’è venuto giù il Marocco, ...L’UE offre assistenza I leader dell’Unione europea hanno espresso le loro condoglianze al re del Marocco Mohammed IV dopo il devastante terremoto e hanno offerto assistenza. “Come amici intimi e ...