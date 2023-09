Terremoto in Marocco | oltre 2mila i morti accertati Si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti | 3 giorni di lutto nazionale

I feriti sono 2.059. L'epicentro è a 72 chilometri a sud - ovest di Marrakech. La Farnesina: 500 gli italiani in, stanno tutti beneEra invece la scossa didi magnitudo 7.0 che, poco prima della mezzanotte locale, ha devastato il centro del Paese, danneggiato l'antica citta' di Marrakech e ucciso almeno 2000 persone. I ...Un bollettino drammatico che testimonia la violenza delavvenuto venerdì intorno alle 23 in(sentito anche in Algeria, in Portogallo e in Spagna). Una scossa di magnitudo 6.8 che in ...

Terremoto in Marocco, oltre 2mila morti e 2mila feriti. DIRETTA Sky Tg24

Sono andate avanti tutta la notte in Marocco le operazioni di ricerca di eventuali sopravvissuti al terremoto di magnitudo 6.8 che ieri ha distrutto la zona a sud di Marrakech. Nelle scorse ore le ...Un boato ha squarciato la notte marocchina, trasformandola in una 'notte da incubo': qualcuno ha pensato all'esplosione di una bomba, altri a ...