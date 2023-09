Terremoto in Marocco | Napoli Prima città italiana per l’Aiuto Umanitario

(Di domenica 10 settembre 2023)si mobilita per fornire aiutoal, colpito da un devastante. Lapartenopea sta dimostrando solidarietà e tempestività nell’assistenza. Ilpiù violento mai registrato inha scosso la faglia dell’Atlante venerdì sera, causando oltre 2.000 morti e migliaia di feriti. La scossa di magnitudo 7.0 sulla scala Richter ha avuto un impatto devastante, estendendosi da villaggi rurali fino a grandicome Marrakech, Agadir, Rabat e Casablanca.: un Bilancio Devastante Secondo l’ultimo bollettino del ministero dell’Interno marocchino, il numero di morti è salito a 2.012, con 2.059 feriti, di cui 1.404 in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso sono in corso, specialmente ...

Il G20 è stato un summit importante anche per l'Italia, che ha offerto aiuto al Marocco dopo il terremoto e condannato l'aggressione russa in Ucraina e l'uso delle forniture energetiche come ... Infine un pensiero di Garrone al Marocco colpito dal devastante terremoto: "Il film è stato girato in Senegal, ma anche in Marocco, e quindi un pensiero va al Marocco e alla tragedia che c'è stata ..."

Giorgio Gajer si trovava nel centro di Marrakech quando la scossa di magnitudo 6.8 ha colpito la città.