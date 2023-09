Terremoto in Marocco | code fuori dal centro trasfusionale regionale di Marrakech per donare il sangue

(Di domenica 10 settembre 2023) I marocchini fanno la fila perilalle persone ferite a causa del. I residenti si mettono in codadaldiperilalle persone ferite nel devastanteche ha colpito il, uccidendo piu’ di duemila persone e ferendone oltre duemila, molte delle quali in modo grave, secondo gli ultimi dati ufficiali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Le ruspe stanno lavorando intensamente ma a 8 chilometri da qui la frana è grande. Stanno facendo il possibile, ma il lavoro è lungo", fanno sapere i turisti, moglie, marito e figlio 15enne, bloccati ...... sull'Atlante, la famiglia di turisti italiani in vacanza inche ieri, 9 settembre, mentre si trovava in hotel, e' rimasta isolata a causa del. "Le ruspe stanno lavorando ..."Desidero esprimere la mia vicinanza al caro popolo del, colpito da un devastante. Prego " ha aggiunto il papa - per i feriti, per coloro che hanno perso la vita " tanti! " e per i ...

Marocco, oltre 2.000 vittime, altrettanti i feriti, arrivano gli aiuti, le immagini dall'alto - Le immagini dall'alto della devastazione dopo il sisma - Le immagini dall'alto della devastazione dopo il sisma RaiNews

Le riprese aeree dal Marocco mostrano ingenti danni e devastazione dopo il mortale terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito il paese venerdì sera, 8 settembre. Domenica i soccorritori hanno cercato i ...Il Santo Padre prega per il Marocco e invita i fedeli a offrire il proprio aiuto ai fratelli, senza cadere nella peste del chiacchiericcio ...