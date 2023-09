Terremoto in Marocco | altra forte scossa mentre il bilancio si aggrava

È ciò che ildi venerdì sera ha lasciato dietro di sé, in; le immagini che in queste ore stanno facendo il giro del mondo. Al centro, Marrakech, distrutta e quasi sventrata, e pure ...Infine il Papa prega per 'il caro popolo del, colpito da un devastante' e ringrazia i soccorritori che alleviano le sofferenze dei colpiti. Francesco ricorda anche la beatificazione ...Bilancio provvisorio Il bilancio delche ha colpito ilnella serata di venerdì 8 settembre si aggrava ulteriormente. Le ultime stime parlano di oltre 2.000 morti e 2.500 feriti. La maggior parte delle vittime si è ...

Terremoto in Marocco, oltre 2mila morti e 2mila feriti. DIRETTA Sky Tg24

Sono oltre duemila i morti e feriti dovuti al terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione del Marrakesh.Attimi di puro panico quelli che hanno riguardato gli italiani presenti in Marocco al momento della scossa di magnitudo 6.8. I primi arrivi a Fiumicino in queste ore ...