Terracina Spari dall’auto | convalidato l’arresto per i due maggiorenni | denunciai i due minori

Alla guida di una Mercedes Classe B con la patente di guida sospesa, si è mosso da, mentre da una carabina, forse impugnata a turno dai quattro in auto, il gruppo sparava piombini centrando ...🔊 Ascolta l'articolo Panico trae San Felice Circeo: feriti dadi piombini: due arresti La notte tra giovedì e venerdì scorsi, cinque giovani, tra cui due maggiorenni, due 17enni e un quinto al momento irreperibile, ...Alla guida di una Mercedes Classe B con la patente di guida sospesa, si è mosso da, mentre da una carabina, forse impugnata a turno dai quattro in auto, il gruppo sparava piombini centrando ...

Spari in strada, si cerca il quinto componente del branco. Arresti convalidati per i due maggiorenni LatinaToday

Hanno preferito rimanere in silenzio. Adem Djelassi e Samuele Pasquale Belviso, 21 e 18 anni, non hanno spiegato al giudice Gian Luca Soana del tribunale di Latina il motivo per cui, nella notte tra..E' stato convalidato oggi l'arresto dei due maggiorenni che, insieme a due amici 17enni e a un quinto al momento irreperibile, la notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno seminato il panico tra Terrac ...