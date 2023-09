Tennistavolo | Europei a squadre Malmö 2023 | Svezia-Italia 3-0 Decisiva la sfida con la Repubblica Ceca per l’accesso agli ottavi

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono scattati quest’oggi glidi, in corso a, in: esordio immediato allaArena per l’maschile, inserita nel Gruppo B, contro lapadrona di casa, vittoriosa sugli azzurri con un netto 3-0. A questo punto, per poter sperare nel passaggio, diviene già decisivo il match di martedì 12 alle ore 19.00 contro la, nel quale con tutta probabilità sarà in palio il secondo posto nel raggruppamento, necessario per proseguire l’avventura continentale. Nel primo incontro Truls Moregaard ha superato John Oyebode (Sassari) per 3-0 (11-7, 11-8, 11-5), mentre nel ...

Mentre il meno giovane è Gil, ultra ottantenne, che ha appena partecipato aglidi Oslo in Norvegia". Ecco alcuni momenti dell'Open Day di oggi. Alessandro BozzonettiDa domani al 17 settembre andranno in scena a Malmo, Svezia, glidi tennis tavolo. Ci saranno 24 squadre femminili e altrettante maschili in gara, con ...e Nikoleta Stefanova (...Con la medaglia di bronzo, Cartlotta Ragazzini ha conquistato la prima medaglia aglidella ... Questo è un bel traguardo, un qualcosa cui tenevo quando ho cominciato a praticare il, ...

Federazione Italiana Tennistavolo - Ai Campionati Europei ... politicamentecorretto.com

L’Italia pongistica ha concluso con un bilancio trionfale i Campionati Europei Paralimpici di Sheffield, in Inghilterra. La squadra azzurra, guidata dal direttore tecnico Alessandro Arcigli, coadiuvat ...Al via i Campionati Europei a squadre di tennistavolo, in scena a Malmö, in Svezia . Partecipano 24 squadre femminili e altrettante maschili, suddivise in ...