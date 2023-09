(Di domenica 10 settembre 2023) Il 22enne di Busto Arsizio piega in finale il ceco Machac. ROMA - Mattiaha fatto sua la finale delChallenger di, andato in scena sui campi in cemento del comune della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il 22enne di Busto Arsizio, attuale numero 182 delAtp e

... dopo una battaglia di quasi due ore e mezza, all'egiziana Lamis Alhussein Abdel Aziz, seconda testa di serie del. Per il suo primo trofeo Pfeifer dovrà attendere ancora. 10 settembre 2023Grande successo per Mattia Bellucci , che conquista il titolo nelChallenger 2023 di Cassis battendo in due set in finale il ceco Tomas Machac, quarto favorito del seeding e numero 121 del mondo, mediante il punteggio di 6 - 3 6 - 4. Nella competizione andata ...Il 22enne di Busto Arsizio piega in finale il ceco Machac. ROMA - Mattia Bellucci ha fatto sua la finale delChallenger di Cassis, andato in scena sui campi in cemento del comune della regione della Provenza - Alpi - Costa Azzurra. Il 22enne di Busto Arsizio, attuale numero 182 del ranking Atp e ...

Tennis: Torneo Cassis. Per Bellucci titolo e best ranking Tiscali

Il 22enne di Busto Arsizio piega in finale il ceco Machac.ROMA (ITALPRESS) - Mattia Bellucci ha fatto sua la finale del torneo Challenger di ...La statunitense Coco Gauff (numero 6 della classifica Wta) ha vinto l'edizione 2023 degli Us Open di New York. (ANSA) ...