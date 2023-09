Tennis | la classifica femminile delle vincitrici slam all-time

(Di domenica 10 settembre 2023) Ecco ladi tutti i tempi. Serena Williams ha annunciato il ritiro fermandosi a quota 23, uno in meno dei 24 trionfi di Margaret Court e uno in più di Steffi Graf. Italia presente incon le due straordinarie imprese di Francesca Schiavone al Roland Garros del 2010 e di Flavia Pennetta agli Us Open del 2015. In grassetto lete ancora in attività. Aggiornato dopo US Open 2023 (Vincitrice: Coco Gauff) Margaret Court 24 Serena Williams 23 Steffi Graf 22 Helen Wills 19 Chris Evert 18 Martina Navratilova 18 Billie Jean King 12 Maureen Connolly 9 Monica Seles 9 Suzanne Lenglen 8 Molla Mallory 8 Maria Bueno 7 Evonne Goolagong Cawley 7 Justine Henin 7 Dorothea Lambert Chambers 7Venus Williams 7 Blanche Bingley ...

Il numero uno al mondo nellaAtp, il ventenne campione di Wimbledon Carlos Alcaraz, ha parrlato in conferenza stampa dopo il ko nella semifinale degli Us Open contro Daniil Medvedev, numero tre al mondo. All'Arthur ...Lo ha annunciato lo stesso giocatore, che lunedì cederà nuovamente il numero uno dellaAtp a Novak Djokovic, sui propri canali social: "Mi dava grande soddisfazione la convocazione per ...... con il riminese Mattia Casadei attualmente al comando della. E poi la novità di ... Motociclismo mondiale, giochi multidisciplinari, beach volley, beache canoa. Continuano in Emilia -...

Classifiche Tennis settembre 2023: oltre 13mila variazioni FITP

Gauff, partita contratta, ha lasciato il primo set a Sabalenka, e si è poi scatenata rimontando ed entusiasmando il pubblico dell’Arthur Ashe: la tennista nata in Florida nella nuova classifica ...Trionfo del 22enne capitolino. Gabriele Pennaforti, adesso. 675 al mondo: ko in due set. in finale il messinese Tabacco.