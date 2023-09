Tennis | Fognini vola in finale a Genova ed esulta in maniera polemica VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Fabiosi è lasciato andare ad un’nzadopo la vittoria in due set ai danni di Monteiro che gli ha regalato l’accesso alladel Challenger di2023. Ancora amareggiato per la mancata convocazione in Coppa Davis, ilta azzurro ha celebrato il successo facendo il gesto del telefono. Un’nza in voga visto che agli US Open Djokovic l’ha usata dopo aver battuto Shelton, ma che Fabio intendeva indifferente. Il suo è sembrato quasi essere un invito al capitano Filippondri di alzare la cornetta e convocarlo, magari al posto di un acciaccato Andrea Vavassori, costretto al ritiro nell’altra semi. Di seguito il. Welcome back, @fabiofogna The ...