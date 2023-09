Lunedì 28 agosto, invece, un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso da unin via Francesco Pecorari, non lontano dal ...Il conducente del, un 57enne che guidava un Toyota, dopo l'incidente si è fermato per chiamare i soccorsi. ...Lunedì 28 agosto, invece, un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso da unin via Francesco Pecorari, non lontano dal ...

Taxi travolge auto in panne sul raccordo, morti marito e moglie: 4 vittime in dieci giorni RomaToday

L'incidente all'alba di venerdì, a perdere la vita due cittadini peruviani di 44 e 36 anni. La loro auto è rimasta ferma tra le uscite di Aurelia e Pisana ...Quattro morti e due feriti gravi. È pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 a Cagliari. Hanno perso la ...